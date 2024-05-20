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Новий чіп M4 відразу отримають не всі пристрої Apple: що відомо

Київ • УНН

 • 21935 перегляди

Mac Studio та Mac Pro не отримають чіп Apple M4 до середини 2025 року, продовжуючи працювати на поколінні M2 цього року, тоді як інші Mac, крім MacBook Air, перейдуть на M4 до 2025 року.

Mac Studio та Mac Pro не будуть оновлені до чіпа Apple M4 до середини 2025 року. Це означає, що цього року обидві машини, як і раніше, працюватимуть на поколінні чіпів Apple M2, на відміну від усіх інших пристроїв Mac, окрім MacBook Air, з посиланням на повідомлення інсайдера і оглядача Bloomberg Марка Гурмана повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі

Однак протягом 2024 року всі ноутбуки Apple (окрім MacBook Air) перейдуть на чіп M4, який компанія щойно надала iPad Pro, вказав Гурман.

Зазначається, що такий цикл оновлення чіпа означає, що iPad Pro наразі є лідером по продуктивності одноядерних пристроїв у лінійці Apple - і так буде ще близько року порівняно з Mac Studio і Mac Pro.

При цьому зауважується, що сучасні машини Mac Studio і Mac Pro - це все-таки неймовірні комп’ютери, які містять більше оперативної пам’яті, мають більше портів і не гальмують так швидко, як iPad Pro.

Apple планує випустити більш тонкий iPhone20.05.24, 06:58 • 33269 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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