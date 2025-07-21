Новые санкции ЕС против российского дизельного топлива вступят в силу только в январе - Bloomberg

Европейский Союз заявил, что новый пакет мер, направленных на ограничение поставок топлива из российской нефти, вступит в силу не ранее января, что развеяло некоторые опасения, что они могут сузить и без того узкий рынок дизельного топлива, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В опубликованных в выходные юридических документах ЕС заявил, что запрет вступит в силу 21 января следующего года. "Этому предшествовало сделанное в пятницу заявление о том, что группа продолжит вводить запрет на импорт нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти", - отмечает издание.

Эта мера, как указано, фактически является запретом на один из основных обходных путей санкций в отношении российских поставок. С момента вступления ограничений в силу крупные покупатели московского топлива, такие как Индия, получили возможность перерабатывать нефть, закупаемую по низкой цене в россии, а затем продавать топливо в Европу, отмечает издание.

Премия фьючерсов на дизельное топливо к сырой нефти снизилась в понедельник после этого заявления.

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"ЕС дал рынкам дизельного топлива передышку, опубликовав в последнюю минуту шестимесячный переходный период для импорта российских нефтепродуктов из третьих стран", - заявила аналитик Rabobank Флоренс Шмитт.

Отсрочка вступления в силу означает, что дополнительное ограничение поставок дизельного топлива возникнет в то время, когда ожидается избыток предложения на рынках сырой нефти, что потенциально может ограничить последствия, добавила она.

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