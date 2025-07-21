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Нові санкції ЄС щодо російського дизельного пального набудуть чинності лише в січні - Bloomberg

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Європейський Союз оголосив, що новий пакет заходів щодо обмеження поставок пального з російської нафти набуде чинності не раніше 21 січня наступного року. Це рішення розвіяло побоювання щодо звуження ринку дизельного палива та надало ринкам перепочинок.

Нові санкції ЄС щодо російського дизельного пального набудуть чинності лише в січні - Bloomberg

Європейський Союз заявив, що новий пакет заходів, спрямованих на обмеження поставок пального з російської нафти, набуде чинності не раніше січня, що розвіяло деякі побоювання, що вони можуть звузити ринок дизельного палива, що без того вузький, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

В опублікованих у вихідні юридичних документах ЄС заявив, що заборона набуде чинності 21 січня наступного року. "Цьому передувала зроблена у п'ятницю заява про те, що група продовжить запроваджувати заборону на імпорт нафтопродуктів, насамперед дизельного палива, вироблених у третіх країнах із використанням російської нафти", - зазначає видання.

Цей захід, як вказано, фактично є забороною на один з основних обхідних шляхів санкцій щодо російських поставок. З моменту набуття обмеженнями чинності великі покупці московського палива, такі як Індія, отримали можливість переробляти нафту, що закуповується за низькою ціною в росії, а потім продавати паливо в Європу, зазначає видання.

Премія ф'ючерсів на дизельне паливо до сирої нафти знизилася у понеділок після цієї заяви.

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"ЄС дав ринкам дизельного палива перепочинок, опублікувавши в останню хвилину шестимісячний перехідний період для імпорту російських нафтопродуктів з третіх країн", - заявила аналітик Rabobank Флоренс Шміт.

Відстрочка набрання чинності означає, що додаткове обмеження постачання дизельного палива виникне в той час, коли очікується надлишок пропозиції на ринках сирої нафти, що потенційно може обмежити наслідки, додала вона.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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