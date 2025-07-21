Нові санкції ЄС щодо російського дизельного пального набудуть чинності лише в січні - Bloomberg

Європейський Союз заявив, що новий пакет заходів, спрямованих на обмеження поставок пального з російської нафти, набуде чинності не раніше січня, що розвіяло деякі побоювання, що вони можуть звузити ринок дизельного палива, що без того вузький, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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В опублікованих у вихідні юридичних документах ЄС заявив, що заборона набуде чинності 21 січня наступного року. "Цьому передувала зроблена у п'ятницю заява про те, що група продовжить запроваджувати заборону на імпорт нафтопродуктів, насамперед дизельного палива, вироблених у третіх країнах із використанням російської нафти", - зазначає видання.

Цей захід, як вказано, фактично є забороною на один з основних обхідних шляхів санкцій щодо російських поставок. З моменту набуття обмеженнями чинності великі покупці московського палива, такі як Індія, отримали можливість переробляти нафту, що закуповується за низькою ціною в росії, а потім продавати паливо в Європу, зазначає видання.

Премія ф'ючерсів на дизельне паливо до сирої нафти знизилася у понеділок після цієї заяви.

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"ЄС дав ринкам дизельного палива перепочинок, опублікувавши в останню хвилину шестимісячний перехідний період для імпорту російських нафтопродуктів з третіх країн", - заявила аналітик Rabobank Флоренс Шміт.

Відстрочка набрання чинності означає, що додаткове обмеження постачання дизельного палива виникне в той час, коли очікується надлишок пропозиції на ринках сирої нафти, що потенційно може обмежити наслідки, додала вона.

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