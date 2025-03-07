Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы
Киев • УНН
В Одессе зафиксирована новая атака вражеских беспилотников, раздаются взрывы. Работает противовоздушная оборона.
Вражеские беспилотники снова атакуют Одессу, в городе раздаются взрывы, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
Очередной атаке беспилотников подвергается Одесса в эти минуты. В городе слышны сильные взрывы. Идет работа ПВО
По неофициальной информации, есть прилеты. В настоящее время городская и областная власть эти данные не подтвердила.
ДТЕК подвергся новым атакам на объекты в Полтавской и Одесской областях07.03.25, 12:10 • 15431 просмотр