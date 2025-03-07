Нова атака дронів на Одесу, у місті лунають вибухи
Київ • УНН
В Одесі зафіксовано нову атаку ворожих безпілотників, лунають вибухи. Працює протиповітряна оборона.
Ворожі безпілотники знову атакують Одесу, у місті лунають вибухи, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.
Чергової атаки безпілотників зазнає Одеса в ці хвилини. У місті чути сильні вибухи. Йде робота ППО
За неофіційною інформацією, є прильоти. Наразі міська та обласна влада ці дані не підтверджувала.
ДТЕК зазнав нових атак на об'єкти в Полтавській та Одеській областях07.03.25, 12:10 • 15437 переглядiв