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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33229 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Нова атака дронів на Одесу, у місті лунають вибухи

Київ • УНН

 • 70799 перегляди

В Одесі зафіксовано нову атаку ворожих безпілотників, лунають вибухи. Працює протиповітряна оборона.

Нова атака дронів на Одесу, у місті лунають вибухи

Ворожі безпілотники знову атакують Одесу, у місті лунають вибухи, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.

Чергової атаки безпілотників зазнає Одеса в ці хвилини. У місті чути сильні вибухи. Йде робота ППО 

- йдеться у повідомленні.

За неофіційною інформацією, є прильоти. Наразі міська та обласна влада ці дані не підтверджувала.

ДТЕК зазнав нових атак на об'єкти в Полтавській та Одеській областях07.03.25, 12:10 • 15437 переглядiв

Антоніна Туманова

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