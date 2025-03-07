Нова атака дронів на Одесу, у місті лунають вибухи

Ворожі безпілотники знову атакують Одесу, у місті лунають вибухи, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.

Чергової атаки безпілотників зазнає Одеса в ці хвилини. У місті чути сильні вибухи. Йде робота ППО - йдеться у повідомленні.

За неофіційною інформацією, є прильоти. Наразі міська та обласна влада ці дані не підтверджувала.

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