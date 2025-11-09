Норвегия может предоставить под залог 100 млрд евро из своего фонда, чтобы разблокировать передачу Украине российских замороженных активов
Киев • УНН
Норвегия рассматривает возможность гарантирования европейского военного кредита Украине в 100 миллиардов евро, используя средства своего суверенного фонда благосостояния. Этот шаг может разблокировать финансирование для Киева, поскольку ЕС ищет способы обеспечить заем без риска невозврата средств.
Норвегия рассматривает возможность выступить гарантом европейского военного кредита Украине в 100 млрд евро, предоставив в качестве обеспечения средства из собственного суверенного фонда благосостояния объемом 1,7 трлн евро. Об этом пишет издание The Sunday Times, передает УНН.
Детали
Норвегия обсуждает предложение по разблокированию европейского военного кредита на сумму более 100 миллиардов евро для Украины путем обеспечения долга своим национальным суверенным фондом в размере 1,7 триллиона евро
Издание отмечает, что поскольку Киеву остро не хватает денег, а кредиторы готовы продолжать финансировать его огромный дефицит, руководство ЕС разработало план займа 140 миллиардов евро под замороженные государственные активы россии.
Против этой схемы выступила Бельгия, где находится финансовое учреждение, управляющее российским богатством.
ЕС будет трудно получить заем без существенного обеспечения из-за риска того, что Украина может никогда не быть в состоянии вернуть средства. Ожидается, что переговорщики попытаются склонить бельгийцев на встрече в пятницу.
Однако, Осло все еще может прийти на помощь. Политический истеблишмент Норвегии был возмущен предположениями Дании и других европейских партнеров о том, что страна, принадлежащая к НАТО, но не к ЕС, "наживается на войне" на российском вторжении в Украину, продавая большие объемы нефти и газа своим союзникам, отдавая сравнительно мало взамен
Напомним
Нарастают призывы к Норвегии использовать свой суверенный фонд благосостояния объемом 1,8 трлн евро для содействия получению заблокированного кредита ЕС объемом 140 млрд евро для Украины после того, как датская газета оживила некогда нереальную идею на встрече лидеров ЕС в прошлом месяце.