Ночью россия атаковала дронами украинские порты на Дунае, повредив инфраструктуру

Ночью враг продолжил дроновый террор юго-восточных регионов. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась почти всю ночь. Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины, передает УНН.

Двумя волнами враг направил ударные дроны, пытаясь атаковать широкой полосой от юга Одесской области до Днепропетровщины - говорится в сообщении.

Отмечается, что в операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 22 барражирующих снарядах: 15 сбито в Днепропетровской области, по 3 - в Одесской и Николаевской областях, 1 - в Херсонской области. Пострадавших среди людей не было.

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На Днепропетровщине враг пытался атаковать объекты эрегетики. Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект на Никопольщине. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Вернулся враг и к террору Подунавья. Попаданием нанесены повреждения припортовой инфраструктуре.

ПВО уничтожила 43 воздушные вражеские цели: 18 ракет и 25 беспилотников