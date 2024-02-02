Ночью один из вражеских дронов ударил по Харьковщине, за сутки оккупанты обстреляли около 17 населенных пунктов области

российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 17 населенных пунктов Харьковщины, ночью зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Изюмском районе. Обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды, Волчанск, Малая Волчья, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое и др. Авиационные удары нанесли вблизи сел Колодязное, Синьковки, Песчаное - написал Синегубов в Telegram.

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По его словам, около 2:30 в Изюмском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА. Предварительно - без пострадавших.

В 11:00 в г. Волчанск в результате вражеского артиллерийского обстрела повреждены по меньшей мере 4 частных дома, хозяйственные постройки, гаражи.

В 12:55 в результате ударов тремя КАБами в с. Ольховатка Купянского района уничтожены здания и сооружения агропредприятия, повреждены 9 частных домовладений, линии электросетей. Пострадавших нет.

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