Ночью один из вражеских дронов ударил по Харьковщине, за сутки оккупанты обстреляли около 17 населенных пунктов области

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  144487 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  162674 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  166392 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158257 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Ночью один из вражеских дронов ударил по Харьковщине, за сутки оккупанты обстреляли около 17 населенных пунктов области

Ночью вражеских беспилотник нанес удар по Харьковской области, а за минувшие сутки российские войска обстреляли около 17 населенных пунктов в регионе, о жертвах не сообщается.

Война •   •  17452 просмотра
Ночью один из вражеских дронов ударил по Харьковщине, за сутки оккупанты обстреляли около 17 населенных пунктов области

Сумскую область армия рф ночью обстреляла из артиллерии и РСЗО: 30 взрывов

Российские войска обстреляли две громады в Сумской области из артиллерии и реактивных систем залпового огня, вызвав 30 взрывов за ночь.

Война •   •  16233 просмотра
Сумскую область армия рф ночью обстреляла из артиллерии и РСЗО: 30 взрывов

По Запорожской области пришлось более 150 вражеских ударов, два человека ранены

За минувшие сутки российские войска 153 раза обстреляли 25 населенных пунктов в Запорожской области, два человека получили ранения.

Война •   •  15585 просмотра
По Запорожской области пришлось более 150 вражеских ударов, два человека ранены

Масштабные отключения света в Кривом Роге из-за атаки дронов: в Минэнерго сообщили детали

Атака российских беспилотников на энергетические объекты в Кривом Роге (Днепропетровская область) оставила без электричества 62 000 домохозяйств и задела шахту со 120 шахтерами, хотя к утру электроснабжение было восстановлено для более чем 32 000 потребителей.

Война •   •  15488 просмотра
Масштабные отключения света в Кривом Роге из-за атаки дронов: в Минэнерго сообщили детали

Очаков и громада в Николаевской области ночью подверглись удару врага

Российские войска ночью обстреляли из артиллерии два населенных пункта в Николаевской области, но обошлось без жертв.

Война •   •  14353 просмотра
Очаков и громада в Николаевской области ночью подверглись удару врага

По Херсонской области россияне выпустили 1606 снарядов, есть жертвы

За прошедшие сутки российские войска 279 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.

Война •   •  16397 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили 1606 снарядов, есть жертвы

В небе над Украиной ночью уничтожено 11 из 24 "шахедов", еще семь дронов не достигли целей - ВС ВСУ

Украинские силы обороны уничтожили 11 из 24 ударных беспилотников "шахед", запущенных рф, и еще по меньшей мере 7 беспилотников не смогли достичь своих целей в ночь на 2 февраля.

Война •   •  17205 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожено 11 из 24 "шахедов", еще семь дронов не достигли целей - ВС ВСУ

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 387 тысяч

По данным украинских военных, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные понесли около 387 060 человеческих потерь и потеряли более 6 300 танков и тысячи других транспортных средств.

Война •   •  16293 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 387 тысяч

На фронте за сутки произошло 63 боевых столкновения - Генштаба

За минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения, согласно сводке Генерального штаба.

Война •   •  16161 просмотра
На фронте за сутки произошло 63 боевых столкновения - Генштаба

В Кривом Роге из-за атаки дронов нарушена работа общественного транспорта

Из-за ночной атаки беспилотника обесточены линия скоростного трамвая, городской трамвай и троллейбус в Кривом Роге, что привело к перебоям в работе общественного транспорта.

Общество •   •  20807 просмотра
В Кривом Роге из-за атаки дронов нарушена работа общественного транспорта