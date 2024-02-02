Вночі один із ворожих дронів вдарив по Харківщині, за добу окупанти обстріляли близько 17 населених пунктів області
Київ • УНН
Вночі ворожих безпілотник завдав удару по Харківській області, а за минулу добу російські війська обстріляли близько 17 населених пунктів у регіоні, про жертви не повідомляється.
російські війська минулої доби обстріляли близько 17 населених пунктів Харківщини, вночі зафіксоване влучання ворожого БПЛА у Ізюмському районі. Обійшлось без постраждалих. Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове та ін. Авіаційних ударів завдали поблизу сіл Колодязне, Синьківки, Піщане
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За його словами, близько 2:30 у Ізюмському районі зафіксоване влучання ворожого БПЛА. Попередньо - без постраждалих.
Об 11:00 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки, господарчі будівлі, гаражі.
О 12:55 внаслідок ударів трьома КАБами у с. Вільхуватка Куп’янського району знищено будівлі та споруди агропідприємства, пошкоджено 9 приватних домоволодінь, лінії електромереж. Постраждалих немає.
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