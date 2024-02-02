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Вночі один із ворожих дронів вдарив по Харківщині, за добу окупанти обстріляли близько 17 населених пунктів області

Вночі один із ворожих дронів вдарив по Харківщині, за добу окупанти обстріляли близько 17 населених пунктів області

Київ • УНН

 • 34707 перегляди

Вночі ворожих безпілотник завдав удару по Харківській області, а за минулу добу російські війська обстріляли близько 17 населених пунктів у регіоні, про жертви не повідомляється.

 російські війська минулої доби обстріляли близько 17 населених пунктів Харківщини, вночі зафіксоване влучання ворожого БПЛА у Ізюмському районі. Обійшлось без постраждалих. Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН

Деталі 

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове та ін.  Авіаційних ударів завдали поблизу сіл Колодязне, Синьківки, Піщане

- написав Синєгубов у Telegram.

Деталі 

За його словами, близько 2:30 у Ізюмському районі зафіксоване влучання ворожого БПЛА. Попередньо - без постраждалих.

Об 11:00 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки, господарчі будівлі, гаражі. 

О 12:55 внаслідок ударів трьома КАБами у с. Вільхуватка Куп’янського району знищено будівлі та споруди агропідприємства, пошкоджено 9 приватних домоволодінь, лінії електромереж. Постраждалих немає.

По Херсонщині росіяни випустили 1606 снарядів, є жертви02.02.24, 08:28 • 27989 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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