По Херсонщині росіяни випустили 1606 снарядів, є жертви
Київ • УНН
Минулої доби російські війська 279 разів обстріляли Херсонську область, внаслідок чого 2 людей загинули та 6 отримали поранення.
Російські війська минулої доби обстріляли Херсонську область 279 разів, відомо про двох загиблих та шістьох поранених людей, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 279 обстрілів, випустивши 1606 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 26 снарядів. (...) Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення
російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Росіяни скинули авіабомби на пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині01.02.24, 22:59 • 26104 перегляди