По Херсонской области россияне выпустили 1606 снарядов, есть жертвы

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 279 раз, известно о двух погибших и шести раненых людях, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 279 обстрелов, выпустив 1606 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг направил 26 снарядов (...) Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения - написал Прокудин в соцсетях.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

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