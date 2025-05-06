Ночью Харьков атаковали 20 "шахедов": повреждены 40 домов, есть раненые

Этой ночью россияне атаковали Харьков БПЛА. Из 20 запущенных рашистами шахедов, три – не взорвались. Повреждены 40 жилых домов, на местах работают соответствующие службы. Известно о двух пострадавших людях. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов передает УНН.

Этой ночью Харьков снова подвергся массированной атаке БПЛА. Из 20 "Шахедов", долетевших до города, три не взорвались. Но и остальных хватило, чтобы нанести серьезный ущерб. Пострадали два человека

По его словам повреждено 40 жилых объектов: 22 многоэтажки и 18 частных домов. Взрывной волной выбито 920 окон, половину из которых уже закрыли.

Мэр также отметил, что на местах работают коммунальные службы, чтобы сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям дома.

В Шевченковском районе, как сообщается, дрон не взорвался, но вызвал пожар на крыше дома. Спасатели оперативно обуздали огонь.

В то же время на "Барабашово" уничтожено до шести торговых точек - преимущественно с детскими играми и канцелярией. Руководство рынка уже пообещало предпринимателям новые места

для торговли. Также разрушен отель и повреждена новостройка, которая, к счастью, еще не была заселена.

В Холодногорском районе завершаем закрытие контуров жилых домов. Завтра мобильный ЦНАП будет работать в ближайшей к месту "прилета" школе, или владельцам жилья можно оперативно подать заявление на компенсацию. Вся дополнительная информация - от районной администрации