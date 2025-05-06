Уночі Харків атакували 20 "шахедів": пошкоджено 40 будинків, є поранені
Київ • УНН
Росіяни атакували Харків дронами, 3 з 20 не вибухнули. Пошкоджено 40 будівель, вибито 920 вікон. Двоє людей отримали поранення, на місцях працюють служби.
Цієї ночі росіяни атакували Харків БпЛА. З 20 запущених рашистами шахедів, три – не вибухнули. Зазнали пошкоджень 40 житлових будинків, на місцях працюють відповідні служби. Відомо про двох постраждалих людей. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов передає УНН.
Цієї ночі Харків знову зазнав масованої атаки БПЛА. З 20 "Шахедів", що долетіли до міста, три не вибухнули. Але й решти вистачило, аби завдати серйозної шкоди. Постраждали двоє людей
За його словами пошкоджено 40 житлових об'єктів: 22 багатоповерхівки та 18 приватних будинків. Вибуховою хвилею вибито 920 вікон, половину з яких вже закрили.
Мер також зазначив, що на місцях працюють комунальні служби, аби зробити все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям домівки.
У Шевченківському районі, як повідомляється, дрон не вибухнув, але спричинив пожежу на даху будинку. Рятувальники оперативно приборкали вогонь.
Водночас на "Барабашово" знищено до шести торгових точок - переважно з дитячими іграми та канцелярією. Керівництво ринку вже пообіцяло підприємцям нові місця
для торгівлі. Також зруйнований готель і пошкоджено новобудову, яка, на щастя, ще не була заселена.
У Холодногірському районі завершуємо закриття контурів житлових будинків. Завтра мобільний ЦНАП працюватиме в найближчій до місця "прильоту" школі, або власникам житла можна оперативно подати заяву на компенсацію. Вся додаткова інформація - від районної адміністрації
В Індустріальному районі також є руйнування у приватному секторі. Наразі комунальники вже розв'язали проблему із вибитими вікнами там та займаються обстеженням дахів. У разі виявлення пошкоджень – відповідні служби оперативно займуться ремонтом.
Попри важку ніч, Харків, як завжди, працює. Вдячність і повага кожному, хто відновлює місто!
Нічна атака рф дронами на Харків та Одещину: показали нові кадри наслідків06.05.25, 09:54 • 4652 перегляди