Уночі Харків атакували 20 "шахедів": пошкоджено 40 будинків, є поранені

Цієї ночі росіяни атакували Харків БпЛА. З 20 запущених рашистами шахедів, три – не вибухнули. Зазнали пошкоджень 40 житлових будинків, на місцях працюють відповідні служби. Відомо про двох постраждалих людей. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов передає УНН.

Цієї ночі Харків знову зазнав масованої атаки БПЛА. З 20 "Шахедів", що долетіли до міста, три не вибухнули. Але й решти вистачило, аби завдати серйозної шкоди. Постраждали двоє людей

За його словами пошкоджено 40 житлових об'єктів: 22 багатоповерхівки та 18 приватних будинків. Вибуховою хвилею вибито 920 вікон, половину з яких вже закрили.

Мер також зазначив, що на місцях працюють комунальні служби, аби зробити все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям домівки.

У Шевченківському районі, як повідомляється, дрон не вибухнув, але спричинив пожежу на даху будинку. Рятувальники оперативно приборкали вогонь.

Водночас на "Барабашово" знищено до шести торгових точок - переважно з дитячими іграми та канцелярією. Керівництво ринку вже пообіцяло підприємцям нові місця

для торгівлі. Також зруйнований готель і пошкоджено новобудову, яка, на щастя, ще не була заселена.

У Холодногірському районі завершуємо закриття контурів житлових будинків. Завтра мобільний ЦНАП працюватиме в найближчій до місця "прильоту" школі, або власникам житла можна оперативно подати заяву на компенсацію. Вся додаткова інформація - від районної адміністрації