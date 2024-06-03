Ночной удар рф по базе отдыха в Харьковской области унес жизнь переселенца: прокуратура показала последствия

Погибшим в результате ночной ракетной атаки войск рф на базу отдыха в Харьковской области оказался переселенец, а ранеными - сотрудники базы, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в ночь на 3 мая вс рф нанесли ракетные удары по базе отдыха в село Дачное Чугуевского района. Предварительно, войска рф ударили по населенному пункту пятью ракетами типа С-300 с территории белгородской области рф. Произошел пожар.

"Погиб 45-летний мужчина, который был внутренне перемещенным лицом из Донецкой области. Два человека получили ранения: женщина 35 лет и 42-летний мужчина. Раненые - сотрудники базы отдыха", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина