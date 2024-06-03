Ночной удар рф по базе отдыха в Харьковской области унес жизнь переселенца: прокуратура показала последствия

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По данным расследования, в результате российского ракетного обстрела базы отдыха в селе Дачное погиб один человек и еще двое получили ранения.
Курс валют на 3 июня: гривна обновила исторический минимум
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 5 копеек, установив официальный обменный курс на уровне 40,5373 грн/доллар и 43,98 грн/евро.
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"
Группа компаний "Олсидз", позиционирующая себя как добросовестный производитель подсолнечного масла, оказалась замешана в скандале, связанном с масштабной фальсификацией экспортируемой из Украины продукции.
Ситуация на юге остается стабильно напряженная, однако на прошлой неделе произошло ослабление штурмовых действий - Плетенчук
Ситуация в южных регионах остается стабильно напряженной, но за последнюю неделю произошло некоторое ослабление штурмовых операций оккупантов, при этом за последние два дня количество нападений уменьшилось.
Саммит мира: в Венгрии еще размышляют над участием
Венгрия все еще не определилась с участием в саммите мира по Украине в Швейцарии в июне, ставя под сомнение цель саммита, если на нем не будут представлены обе "стороны войны".
Непогода оставила без света более 300 городов и сел в 7 областях Украины
Из-за осложнений погодных условий (порывы ветра и дождь) обесточенными остались 312 населенных пунктов в 7 областях Украины.
По Николаевской области враг ударил из артиллерии
Вчера, 2 июня, акватория Очаковской громады Николаевского района Николаевской области была обстреляна вражеской артиллерией, однако сообщений о пострадавших не поступало.
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
За последние несколько лет мир перешел от чат ботов к нейросетям, которые в условиях современных технологий способны выполнять множество разнообразных задач. Что такое ИИ, какова роль Украины в развитии технологий искусственного интеллекта и как это меняет современное поле боя УНН спросил у аналитика Александра Очкасова.
В Португалии на авиашоу столкнулись самолеты: есть погибший и раненый среди пилотов
Один испанский пилот погиб, а другой был ранен, когда два самолета столкнулись во время авиашоу в португальском городе Бежа.
В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала дроном Никополь
В Днепропетровской области российские войска накануне вечером обстреляли одну из громад из тяжелой артиллерии, ночью атаковали Никополь с помощью дрона, но сообщений о жертвах не поступало.