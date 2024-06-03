Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина

Российские оккупанты после полуночи нанесли по меньшей мере пять массированных ракетных ударов по Змиевской общине. В результате произошли попадания на территорию комплекса отдыха, погиб один гражданский человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

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По его данным, ранения получили двое гражданских - мужчина и женщина.

Повреждении дома базы отдыха. Данные устанавливаются.

В результате ударов по Харьковской области пострадали 3 человека, повреждены жилые дома - полиция