В результате ударов по Харьковской области пострадали 3 человека, повреждены жилые дома - полиция
Киев • УНН
В Харьковской области житель Юрченково был серьезно ранен вражеским огнем, когда возвращался из пункта оказания гуманитарной помощи, а двое мужчин получили ранения в селе Русская Лозовая в результате обстрела со стороны рф.
На Харьковщине житель села Юрченково, возвращаясь домой из пункта выдачи гуманитарной помощи попал под вражеский обстрел. Его с тяжелыми травмами госпитализировали. В селе Русская Лозовая ранения получили двое мужчин. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Житель села Юрченково возвращался домой из пункта выдачи гуманитарной помощи и попал под обстрел. С тяжелыми травмами его госпитализировали в больницу. В селе Русская Лозовая ранения получили двое мужчин
В полиции отметили, что сегодня около 11:00 россияне ударили по селу в Чугуевском районе, предварительно ФАБ. разрушены здания двух продуктовых магазинов, повреждены несколько жилых домов.
Около 16: 00 произошел обстрел села Русская Лозовая Дергачевской общины. Зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение и в землю на территории частного домовладения.
Напомним
российские оккупанты действительно сейчас сконцентрировали все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях. Однако, не исключается, что враг может активизировать свои действия и по Золочевскому направлению.
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