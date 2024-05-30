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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате ударов по Харьковской области пострадали 3 человека, повреждены жилые дома - полиция

В результате ударов по Харьковской области пострадали 3 человека, повреждены жилые дома - полиция

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 18:21  •  7173 просмотра

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В Харьковской области житель Юрченково был серьезно ранен вражеским огнем, когда возвращался из пункта оказания гуманитарной помощи, а двое мужчин получили ранения в селе Русская Лозовая в результате обстрела со стороны рф.

На Харьковщине житель села Юрченково, возвращаясь домой из пункта выдачи гуманитарной помощи попал под вражеский обстрел. Его с тяжелыми травмами госпитализировали. В селе Русская Лозовая ранения получили двое мужчин. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Житель села Юрченково возвращался домой из пункта выдачи гуманитарной помощи и попал под обстрел. С тяжелыми травмами его госпитализировали в больницу. В селе Русская Лозовая ранения получили двое мужчин

- говорится в сообщении.

В полиции отметили, что сегодня около 11:00 россияне ударили по селу в Чугуевском районе, предварительно ФАБ. разрушены здания двух продуктовых магазинов, повреждены несколько жилых домов.

Около 16: 00 произошел обстрел села Русская Лозовая Дергачевской общины. Зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение и в землю на территории частного домовладения.

Напомним

российские оккупанты действительно сейчас сконцентрировали все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях. Однако, не исключается, что враг может активизировать свои действия и по Золочевскому направлению.

Павел Башинский

Павел Башинский

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