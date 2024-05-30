рф дійсно сконцентрувала всі свої зусилля на Липецькому та Вовчанському напрямках - Синєгубов
Київ • УНН
росія зосередила всі свої зусилля на Липецькому та Вовчанському напрямках у Харківській області, але може також активізувати дії на Золочівському напрямку.
російські окупанти дійсно наразі сконцентрували всі свої зусилля на Липецькому та Вовчанському напрямках. Однак, не виключається, що ворог може активізувати свої дії й по Золочівському напрямку. Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Щодо активності ворога, то він дійсно наразі сконцентрував всі свої зусилля на Липецькому та Вовчанському напрямках. Однак все одно ми не виключаємо тієї можливості, що він може активізувати свої дії й по Золочівському напрямку,
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Тому за його словами, були актуалізовані всі плани екстреної евакуації населення, коли вона буде масовою.
"Коли люди почнуть масово виїжджати, самостійно в тому числі. І так само будуть звертатися до нас по допомогу", - додав Синєгубов.
Доповнення
Синєгубов повідомляв 29 травня, що на Золочівському напрямку існують певні занепокоєння через потенційну активізацію дій ворога. Влада уважно стежить за діями противника і готова вжити всі необхідні заходи, включаючи можливу евакуацію населення у разі загрози.
Також Синєгубов зазначав, що скупчення російських військ на кордоні можуть бути задіяні на Куп'янському та Вовчанському напрямках, адже ворог змушений постійно поповнювати свої ресурси через великі втрати.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська, хоча й нарощують угруповання на напрямку головного удару у Харківській області, але цих сил "зараз недостатньо" для повномасштабного наступу і прориву української оборони.