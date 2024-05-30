рф действительно сконцентрировала все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях - Синегубов

российские оккупанты действительно сейчас сконцентрировали все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях. Однако, не исключается, что враг может активизировать свои действия и по Золочевскому направлению. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Что касается активности врага, то он действительно сейчас сконцентрировал все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях. Однако все равно мы не исключаем той возможности, что он может активизировать свои действия и по Золочевскому направлению, - сказал Синегубов.

Детали

Поэтому по его словам, были актуализированы все планы экстренной эвакуации населения, когда она будет массовой.

"Когда люди начнут массово выезжать, самостоятельно в том числе. И так же будут обращаться к нам за помощью", - добавил Синегубов.

Дополнение

Синегубов сообщал 29 мая, что на Золочевском направлении существуют определенные беспокойства из-за потенциальной активизации действий врага. Власти внимательно следят за действиями противника и готовы принять все необходимые меры, включая возможную эвакуацию населения в случае угрозы.

Также Синегубов отмечал, что скопления российских войск на границе могут быть задействованы на Купянском и Волчанском направлениях, ведь враг вынужден постоянно пополнять свои ресурсы из-за больших потерь.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские войска, хотя и наращивают группировку на направлении главного удара в Харьковской области, но этих сил "сейчас недостаточно" для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны.