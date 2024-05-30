рф действительно сконцентрировала все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях - Синегубов

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Потери энергосектора ухудшают прогноз роста экономики на 2024 год-Нацбанк
В связи с российскими ракетными ударами, разрушающими критически важную инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе, Национальный банк Украины снизил прогноз экономического роста Украины на 2024 год до 3%.
Жестокое обращение с гражданскими на Луганщине - руководителю оккупационного СИЗО сообщено о подозрении
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