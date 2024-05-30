Внаслідок ударів по Харківщині постраждало 3 людей, пошкоджено житлові будинки - поліція
Київ • УНН
У Харківській області житель Юрченкове був серйозно поранений ворожим вогнем, коли повертався з пункту надання гуманітарної допомоги, а двоє чоловіків отримали поранення в селі Руська Лозова в результаті обстрілу з боку рф.
На Харківщині мешканець села Юрченкове, повертаючись додому з пункту видачі гуманітарної допомоги потрапив під ворожий обстріл. Його з важкими травмами госпіталізували. У селі Руська Лозова поранення отримали двоє чоловіків. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
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Мешканець села Юрченкове повертався додому з пункту видачі гуманітарної допомоги та потрапив під обстріл. З тяжкими травмами його госпіталізували у лікарню. У селі Руська Лозова поранення отримали двоє чоловіків
В поліції зазначили, що сьогодні близько 11:00 росіяни вдарили по селу у Чугуївському районі, попередньо ФАБ. Зруйновано будівлі двох продуктових магазинів, пошкоджено кілька житлових будинків.
Близько 16:00 відбувся обстріл села Руська Лозова Дергачівської громади. Зафіксовані влучання в господарчу споруду та в землю на території приватного домоволодіння.
Нагадаємо
російські окупанти дійсно наразі сконцентрували всі свої зусилля на Липецькому та Вовчанському напрямках. Однак, не виключається, що ворог може активізувати свої дії й по Золочівському напрямку.