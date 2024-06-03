Уночі окупанти вдарили по відпочинковій базі на Харківщині, загинув чоловік
Київ • УНН
Одна людина загинула і двоє мирних жителів отримали поранення в результаті масованого ракетного обстрілу російськими окупантами бази відпочинку в селищі Зміїв Харківської області після опівночі.
Російські окупанти після півночі завдали щонайменше пʼять масованих ракетних ударів по Зміївській громаді. У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
За його даними, поранення отримали двоє цивільних - чоловік та жінка.
Пошкодженні будинки бази відпочинку. Дані встановлюються.
Внаслідок ударів по Харківщині постраждало 3 людей, пошкоджено житлові будинки - поліція 30.05.24, 21:21 • 86209 переглядiв