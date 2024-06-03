Нічний удар рф по базі відпочинку на Харківщині забрав життя переселенця: прокуратура показала наслідки
Київ • УНН
За даними розслідування, в результаті російського ракетного обстрілу бази відпочинку в селі Дачне загинула одна людина і ще двоє отримали поранення.
Загиблим внаслідок нічної ракетної атаки військ рф на базу відпочинку у Харківській області виявився переселенець, а пораненими - працівники бази, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, показавши наслідки, пише УНН.
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За даними слідства, в ніч на 3 травня зс рф завдали ракетні удари по базі відпочинку у село Дачне Чугуївського району. Попередньо, війська рф вдарили по населеному пункту п'ятьма ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф. Сталась пожежа.
"Загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області. Двоє людей отримали поранення: жінка 35 років та 42-річний чоловік. Поранені - співробітники бази відпочинку", - повідомили у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Уночі окупанти вдарили по відпочинковій базі на Харківщині, загинув чоловік03.06.24, 07:35 • 23497 переглядiв