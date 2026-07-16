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Ночная атака на Киев и Харьков: мэры рассказали о последствиях ударов

Киев • УНН

 • 10176 просмотра

Ночью 16 июля враг атаковал Киев и Харьков. В столице зафиксировано попадание в складские помещения, а в Харькове повреждены кинотеатр и теннисные корты.

Ночная атака на Киев и Харьков: мэры рассказали о последствиях ударов

Враг в ночь на четверг, 16 июля, атаковал Киев и Харьков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные власти.

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Так, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе столицы произошло попадание в складские помещения, а в Дарницком обломки ракеты упали на территорию нежилой застройки.

По другому адресу в Дарницком районе попадание в нежилое здание. В Святошинском, где было попадание в складские помещения, и в Дарнице, на территории нежилой застройки, пожары

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Шевченковском районе города зафиксировано попадание на территории одного из парков.

В результате удара повреждено здание кинотеатра, парковка и теннисные корты. Также еще одно попадание в Шевченковском районе произошло на территории гаражного кооператива

- рассказал Терехов.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним

Враг в ночь на четверг, 16 июля, атаковал Киев баллистикой. Также российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.

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Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
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Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Виталий Кличко
Киев
Харьков