Минобороны рф цинично заявило об ударах по "военным объектам", когда в Киеве погибли мирные жители
Киев • УНН
Минобороны рф заявило о массированном ударе по военным объектам в Украине. В то же время в Киеве в результате атаки погибли девять человек, еще 46 пострадали.
Министерство обороны России после ночной массированной атаки цинично заявило, что нанесло удары исключительно по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам топливно-энергетической инфраструктуры и военным аэродромам на Украине. В то же время в Киеве в результате российского обстрела уже подтверждена гибель девяти человек, еще десятки получили ранения, а спасательная операция продолжается, пишет УНН.
Детали
Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками, в результате чего были поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях
Несмотря на эти заявления, последствия атаки свидетельствуют об ударах по гражданской инфраструктуре. В столице зафиксированы разрушения многоэтажных жилых домов, масштабные пожары и повреждения в нескольких районах города.
По последним данным городских властей, в результате российской атаки погибли девять человек, еще 46 пострадали, среди них пятеро детей. Поисково-спасательные работы на местах попаданий продолжаются, поэтому количество жертв может возрасти.
Число погибших в Киеве возросло до девяти после массированной ракетной атаки РФ06.07.26, 07:23 • 11174 просмотра