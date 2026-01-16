НКРЭКУ временно повысила предельные цены на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила максимальную предельную цену электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке на уровне 15 тыс. грн/МВт*ч в течение всех суток. Об этом говорится на сайте регулятора, передает УНН.

Подробности

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает, что 16 января 2026 года состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором было принято решение принять постановление НКРЭКУ "О предельных ценах на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам заседания решение НКРЭКУ будет оформлено постановлением, обнародовано на официальном веб-сайте комиссии.

В соответствии с постановлением, на период с 18 января по 31 марта 2025 года:

на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке:

максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·ч;

с 17:00 до 23:00 – 15 000,00 грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена – 10,00 грн/МВт·ч;

На балансирующем рынке:

максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт·ч;

с 17:00 до 23:00 – 16 000,00 грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт·ч.

Напомним

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении тарифов на передачу электроэнергии на 2026 год в два этапа. Это касается услуг по передаче электрической энергии и диспетчерского управления НЭК "Укрэнерго", а также тарифов на услуги по распределению электроэнергии.