НКРЭКУ временно повысила предельные цены на электроэнергию

Эксклюзив
17:23 • 3178 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
13:20 • 11799 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 28857 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 27332 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 25666 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 24734 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 23677 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 32943 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 37714 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 27635 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
Популярные новости
НАБУ превратилось в дешевое PR-агентство - Тимошенко в суде16 января, 08:07 • 14986 просмотра
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда16 января, 09:54 • 27825 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 16063 просмотра
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января12:42 • 10502 просмотра
Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский14:04 • 8942 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
17:23 • 3164 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 4842 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 43960 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 75557 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 93668 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 16167 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 23183 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 34887 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 55754 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 89318 просмотра
НКРЭКУ временно повысила предельные цены на электроэнергию

Киев • УНН

 • 10 просмотра

НКРЭКУ установила максимальную предельную цену электроэнергии на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке на уровне 15 тыс. грн/МВт*ч. Изменения будут действовать с 18 января по 31 марта 2025 года.

НКРЭКУ временно повысила предельные цены на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила максимальную предельную цену электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке на уровне 15 тыс. грн/МВт*ч в течение всех суток. Об этом говорится на сайте регулятора, передает УНН.

Подробности

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает, что 16 января 2026 года состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором было принято решение принять постановление НКРЭКУ "О предельных ценах на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам заседания решение НКРЭКУ будет оформлено постановлением, обнародовано на официальном веб-сайте комиссии.

В соответствии с постановлением, на период с 18 января по 31 марта 2025 года:

на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке:

  • максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт·ч;
    • с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·ч;
      • с 17:00 до 23:00 – 15 000,00 грн/МВт·ч;
        • минимальная предельная цена – 10,00 грн/МВт·ч;

          На балансирующем рынке:

          • максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт·ч;
            • с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт·ч;
              • с 17:00 до 23:00 – 16 000,00 грн/МВт·ч;
                • минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт·ч.

                  Напомним

                  Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении тарифов на передачу электроэнергии на 2026 год в два этапа. Это касается услуг по передаче электрической энергии и диспетчерского управления НЭК "Укрэнерго", а также тарифов на услуги по распределению электроэнергии.

                  Павел Башинский

                  Экономика
                  Энергетика
                  Электроэнергия
                  Укрэнерго