НКРЕКП тимчасово підвищила граничні ціни на електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановила максимальну граничну ціну електроенергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку на рівні 15 тис. грн/МВт*год протягом усієї доби. Про це йдеться на сайті регулятора, передає УНН.

Деталі

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє, що 16 січня 2026 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання , на якому було ухвалено рішення прийняти постанову НКРЕКП "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за результатами засідання рішення НКРЕКП буде оформлено постановою, оприлюднено на офіційному вебсайті комісії.

Відповідно до постанови, на період з 18 січня по 31 березня 2025:

на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 15 000,00 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 10,00 грн/МВт·год;

На балансуючому ринку:

максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 16 000,00 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

