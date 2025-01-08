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"Низкая эффективность и мотивация командиров": командующий Сухопутных войск о причинах массовых случаев СЗВ в 155-й бригаде

"Низкая эффективность и мотивация командиров": командующий Сухопутных войск о причинах массовых случаев СЗВ в 155-й бригаде

Киев  •  УНН

 • 6783 просмотра

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Михаил Драпатий признал ненадлежащее управление и ошибки при формировании 155-й бригады «Анна Киевская». Главной проблемой названа низкая эффективность командиров среднего звена и несовершенное планирование подготовки.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый заявил, что при формировании и вооружении  155-й механизированной  бригады "Анна Киевская" были допущены ненадлежащее управление и несовершенное планирование подготовкой.  Ситуацию с СЗЧ в бригаде он назвал "непростой"  и указал, что это является следствием низкой эффективности командиров среднего звена.  Об этом он написал в Facebook, передает УНН

Драпатий рассказал, что на днях доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженных сил о ситуации в 155 бригаде и решениях, которые принимаются Командованием Сухопутных войск для поддержки подразделения и решения проблемных вопросов, озвученных как самими военнослужащими, так и журналистами.

"Все события с созданием 155 бригады произошли до моего назначения в КСВ. Однако считаю своим долгом реагировать на проблемы подчиненного подразделения и решать их системно - на всех уровнях, которые от меня зависят", - написал командующий Сухопутных войск.

Драпатый напомнил, что формирование и вооружение "с нуля" новой бригады совместно с иностранным государством происходило впервые и в довольно сжатые сроки - всего за несколько месяцев. По его словам, во время генерации новой бригады имело место формальное отношение со стороны ответственных лиц: "это и ненадлежащее управление и контроль за всем процессом; и ошибки при комплектовании, и не всегда взвешенные решения по управлению личным составом бригады; несовершенное планирование подготовки как в Украине, так и за рубежом; и запоздалая реакция высшего командования на проблемы, возникавшие в процессе создания и приобретения возможностей новой боевой единицей Сухопутных Войск".

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"Большинство системных недостатков, допущенных Командованием Сухопутных Войск, Генеральным Штабом ВСУ, Оперативным командованием на всех этапах формирования 155 бригады сейчас проанализированы, им дана оценка, по отдельным вопросам уже реализуются решения", - написал он.

Драпатий считает, что эти проблемы будут присущи любому вновь созданному подразделению, если его сразу после формирования применять в боевых действиях. Высшее командование должно это осознавать и учитывать.

По его словам, несмотря на все сложности, бригада заняла полосу, выполняет боевые задачи, держит позиции, и параллельно - работает над устранением ошибок и улучшением боеспособности. Это происходит в трех направлениях: подготовка и боевой дух; обеспечение; управление и управляемость личным составом.

Новому командиру бригады оказывается поддержка КСО, у него работает рабочая группа от Командования. Сейчас фокус - на комплектовании опытными офицерами и командирами всех звеньев.

Обеспечение бригады. "Получил от командира потребность, она уже прорабатывается на всех уровнях. Министерство обороны включено в процесс обеспечения по-максимуму", - указал командующий. 

Подготовка. По словам Драпатого, командир 155 бригады принимает конкретные шаги и развернул действенную систему наращивания дополнительной подготовки своих бойцов, КСВ будет оказывать ему содействие там, где будет возникать необходимость - в поиске ресурсов, инструкторов и тому подобное.

Боевой дух. Как отметил командующий, личный состав бригады проходил слаживание в непростых условиях. Этого не было достаточно для того, чтобы создать из новобранцев - собратьев.

Поэтому для усиления комбрига в подразделениях работает специальная группа специалистов-психологов. Есть определенные результаты, например, возвращение военнослужащих, самовольно покинувших часть

- заявил Драпатий. 

Что касается СЗЧ, то Драпатий назвал ситуацию "непростой".

"Главный вызов, с которым столкнулась бригада - это низкая эффективность и мотивация командиров среднего звена, которые непосредственно руководят людьми. Это, а также привлечение подразделений в боевые действия, обусловливают количество СЗЧ в 155 бригаде. Должен отметить, что не наблюдал массовых случаев оставления воинами своих боевых позиций. Зато наблюдаю определенную подмену понятий, когда количество СЗЧшников равны случаям дезертирства.

Здесь нет простого рецепта - надо работать над решением всех проблемных моментов, которые обуславливают СЗЧ, не только в Сухопутных войсках, но в целом в Вооруженных Силах", - заявил он.

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Командующий считает, что количество СЗЧ в бригаде будет уменьшаться пропорционально решениям, которые будут влиять на боеспособность и мотивацию личного состава. Это - общая задача органов власти и Сил Обороны и все ответственные получили указания.

Управление. Драпатий рассказал, что лично занимается поиском офицеров, которых будет рекомендовать комбригу. Как только этот вопрос будет решен - появится управляемость личным составом.

Также он сообщил, что с сегодняшнего дня будет действовать специальная горячая линия Командующего Сухопутных Войск для военнослужащих 155 бригады. 

"Кроме официальных ежедневных докладов хочу иметь прямой контакт и слышать бойца, понимать, насколько наши решения влияют на его мотивацию и реальное положение дел. Телефон: 0800-500-410 (после прослушивания - цифра 5). Работает с 09.00 до 18.00 ежедневно.", - написал он.  

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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