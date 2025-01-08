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"Низька ефективність та мотивація командирів": командувач Сухопутних військ про причини масових випадків СЗЧ в 155-й бригаді

"Низька ефективність та мотивація командирів": командувач Сухопутних військ про причини масових випадків СЗЧ в 155-й бригаді

Київ • УНН

 • 22960 перегляди

Михайло Драпатий визнав неналежне управління та помилки при формуванні 155-ї бригади "Анна Київська". Головною проблемою названо низьку ефективність командирів середньої ланки та недосконале планування підготовки.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що під час формування та озброєння  155-ї механізованої  бригади "Анна Київська" були допущені неналежне управління і недосконале планування підготовкою. Ситуацію із СЗЧ у бригаді він назвав "непростою"  і вказав, що це є наслідком низької ефективності командирів середньої ланки.  Про це він написав у Facebook, передає УНН

Драпатий розповів, що днями доповів Верховному Головнокомандувачу Збройних сил про ситуацію в 155 бригаді та рішення, які ухвалюються Командуванням Сухопутних військ для підтримки підрозділу та вирішення проблемних питань, озвучених як самими військовослужбовцями, так і журналістами.

"Всі події зі створенням 155 бригади сталися до мого призначення в КСВ. Однак вважаю своїм обов'язком реагувати на проблеми підпорядкованого підрозділу та вирішувати їх системно - на всіх рівнях, які від мене залежать", - написав командувач Сухопутних військ.

Драпатий нагадав, що формування та озброєння "з нуля" нової бригади спільно з іноземною країною відбувалося вперше і в доволі стислі строки - всього за кілька місяців. За його словами, під час генерації нової бригади мало місце формальне ставлення з боку відповідальних осіб: "це і неналежне управління та контроль за всім процесом; і помилки під час комплектування, і не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом бригади; недосконале планування підготовкою як в Україні, так і за кордоном; і запізніла реакція вищого командування на проблеми, що виникали в процесі створення та набуття спроможностей новою бойовою одиницею Сухопутних Військ".

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"Більшість системних недоліків, допущених Командуванням Сухопутних Військ, Генеральним Штабом ЗСУ, Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155 бригади наразі проаналізовані, їм надана оцінка, по окремих питаннях вже реалізуються рішення", - написав він.

Драпатий вважає, що ці проблеми будуть притаманні будь-якому новоствореному підрозділу, якщо його одразу після формування застосовувати в бойових діях. Вище командування має це усвідомлювати і враховувати.

За його словами, попри всі складнощі, бригада зайняла смугу, виконує бойові завдання, тримає позиції, і паралельно – працює над усуненням помилок та покращенням боєздатності. Це відбувається в трьох напрямках: підготовка та бойовий дух; забезпечення; управління та керованість особовим складом.

Новому командиру бригади надається підтримка КСВ, у нього працює робоча група від Командування. Наразі фокус – на комплектуванні досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок.

 Готовий розглянути всіх, звертайтеся за цією електронною адресою: [email protected]

- написав він. 

Забезпечення бригади. "Отримав від командира потребу, вона вже опрацьовується на всіх рівнях. Міністерство оборони включено в процес забезпечення по-максимуму", - вказав командувач. 

Підготовка. За словами Драпатого, командир 155 бригади вживає конкретні кроки і розгорнув дієву систему нарощення додаткової підготовки своїх бійців, КСВ надаватиме йому сприяння там, де виникатиме потреба - в пошуку ресурсів, інструкторів тощо.

Бойовий дух. Як зазначив командувач, особовий склад бригади проходив злагодження у непростих умовах. Цього не було достатньо для того, щоб створити з новобранців – побратимів.

Тому для посилення комбрига в підрозділах працює спеціальна група фахівців-психологів. Є певні результати, наприклад, повернення військовослужбовців, що самовільно залишили частину

- заявив Драпатий. 

Щодо СЗЧ, то Драпатий назвав ситуацію "непростою".

"Головний виклик, з яким стикнулася бригада – це низька ефективність та мотивація командирів середньої ланки, які безпосередньо керують людьми. Це, а також залучення підрозділів в бойові дії, зумовлюють кількість СЗЧ в 155 бригаді. Маю зазначити, що не спостерігав масових випадків залишення воїнами своїх бойових позицій. Натомість, спостерігаю певну підміну понять, коли кількість СЗЧшників дорівнюють випадкам дезертирства.

Тут немає простого рецепту - треба працювати над вирішенням всіх проблемних моментів, які зумовлюють СЗЧ, не тільки в Сухопутних військах, але в цілому в Збройних Силах", - заявив він.

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Командувач вважає, що кількість СЗЧ в бригаді буде зменшуватися пропорційно рішенням, які впливатимуть на боєздатність та мотивацію особового складу. Це - спільна задача органів влади та Сил Оборони і всі відповідальні отримали вказівки.

Управління. Драпатий розповів, що особисто займається пошуком офіцерів, яких рекомендуватиме комбригу. Як тільки це питання буде вирішено - з’явиться керованість особовим складом.

Такж він повідомив, що відсьогодні діятиме спеціальна гаряча лінія Командувача Сухопутних Військ для військовослужбовців 155 бригади. 

"Окрім офіційних щоденних доповідей хочу мати прямий контакт та чути бійця, розуміти, наскільки наші рішення впливають на його мотивацію та реальний стан справ. Телефон: 0800-500-410 (після прослуховування – цифра 5). Працює з 09.00 до 18.00 щоденно.", - написав він.  

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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