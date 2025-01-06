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Дезертирства з української бригади у Франції: Генштаб підтверджує кількадесят випадків

Дезертирства з української бригади у Франції: Генштаб підтверджує кількадесят випадків

Київ • УНН

 • 42700 перегляди

Французький Генштаб підтвердив випадки дезертирства серед військових 155-ї бригади ЗСУ під час тренувань. Кількість дезертирів становить кілька десятків, але французьке законодавство не передбачає покарання за це.

Французький Генштаб підтвердив випадки дезертирства серед військових 155-ї механізованої бригади ЗСУ імені Анни Київської під час їхнього навчання у Франції. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, кількість таких випадків становить кілька десятків. 

Ця бригада, яка отримала назву на честь київської княжни Анни, дружини французького короля Генріха I, була створена для посилення обороноздатності України. Франція взяла на себе зобов’язання навчити та забезпечити значну частину особового складу цієї військової одиниці. 

Однак у процесі підготовки стало відомо про самовільне залишення служби кількома військовими. Французьке законодавство не передбачає кримінальної відповідальності за такі дії, тож місцева влада обмежена у впливі на дезертирів. 

У Пентагоні стурбовані просуванням армії рф в Україні31.07.24, 11:14 • 39611 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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