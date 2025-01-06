Дезертирства з української бригади у Франції: Генштаб підтверджує кількадесят випадків

Французький Генштаб підтвердив випадки дезертирства серед військових 155-ї механізованої бригади ЗСУ імені Анни Київської під час їхнього навчання у Франції. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

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За наявною інформацією, кількість таких випадків становить кілька десятків.

Ця бригада, яка отримала назву на честь київської княжни Анни, дружини французького короля Генріха I, була створена для посилення обороноздатності України. Франція взяла на себе зобов’язання навчити та забезпечити значну частину особового складу цієї військової одиниці.

Однак у процесі підготовки стало відомо про самовільне залишення служби кількома військовими. Французьке законодавство не передбачає кримінальної відповідальності за такі дії, тож місцева влада обмежена у впливі на дезертирів.

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