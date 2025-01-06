Дезертирства из украинской бригады во Франции: Генштаб подтверждает единичные случаи

ukenru
Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 74881 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 119519 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 189933 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 416931 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 326118 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 447915 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 222854 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 187128 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 143727 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 123182 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Командующий ВМС Эстонии считает, что ни рф, ни Украина не доминируют в Черном море

Командующий ВМС Эстонии считает, что ни рф, ни Украина не доминируют в Черном море

 • 22755 просмотра
От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

 • 62857 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 98235 просмотра
Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

 • 62948 просмотра
Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

 • 40544 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 98235 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 107267 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 119606 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 193261 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 416931 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

 • 40544 просмотра
Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

 • 62948 просмотра
От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

 • 62857 просмотра
Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

 • 115409 просмотра
Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь

Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь

 • 92463 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Дезертирства из украинской бригады во Франции: Генштаб подтверждает единичные случаи

Дезертирства из украинской бригады во Франции: Генштаб подтверждает единичные случаи

Киев  •  УНН

 • 642 просмотра

Read in English

Французский Генштаб подтвердил случаи дезертирства среди военных 155-й бригады ВСУ во время тренировок. Количество дезертиров составляет несколько десятков, но французское законодательство не предусматривает наказания за это.

Французский Генштаб подтвердил случаи дезертирства среди военных 155-й механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской во время их обучения во Франции. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

По имеющейся информации, количество таких случаев составляет несколько десятков. 

Эта бригада, получившая название в честь киевской княжны Анны, жены французского короля Генриха I, была создана для усиления обороноспособности Украины. Франция взяла на себя обязательства обучить и обеспечить значительную часть личного состава этой военной единицы. 

Однако в процессе подготовки стало известно о самовольном оставлении службы несколькими военными. Французское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за такие действия, поэтому местные власти ограничены во влиянии на дезертиров. 

В Пентагоне обеспокоены продвижением армии рф в Украине31 июл. 2024, 08:14 • 39421 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаНовости Мира
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
frantsiyaФранция
ukrainaУкраина