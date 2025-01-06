Французский Генштаб подтвердил случаи дезертирства среди военных 155-й механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской во время их обучения во Франции. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

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По имеющейся информации, количество таких случаев составляет несколько десятков.

Эта бригада, получившая название в честь киевской княжны Анны, жены французского короля Генриха I, была создана для усиления обороноспособности Украины. Франция взяла на себя обязательства обучить и обеспечить значительную часть личного состава этой военной единицы.

Однако в процессе подготовки стало известно о самовольном оставлении службы несколькими военными. Французское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за такие действия, поэтому местные власти ограничены во влиянии на дезертиров.

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