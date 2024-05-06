Никто в Европе не в безопасности, пока продолжается война в Украине - министр обороны Польши

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  74077 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  103871 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  217231 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  208166 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  205705 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173122 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113537 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128992 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126554 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119819 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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Никто в Европе не в безопасности, пока продолжается война в Украине - министр обороны Польши

Никто в Европе не будет в безопасности, пока продолжается война в Украине, поэтому Европа должна поддержать Украину в военном и экономическом плане для достижения мира, считает министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Война •   •  5917 просмотра
Никто в Европе не в безопасности, пока продолжается война в Украине - министр обороны Польши

Стоимость пораженного скоростного катера "Мангуст 12150-С" более 125 млн рублей - ГУР

Уничтожение скоростного катера "Мангуст 12150-С", который использовался российскими спецслужбами и пограничниками, вместе с боеприпасами и оружием обошлось россиянам в более 125 миллионов рублей.

Война •   •  6253 просмотра
Стоимость пораженного скоростного катера "Мангуст 12150-С" более 125 млн рублей - ГУР

Оккупанты в Крыму усиливают незаконные мобилизационные мероприятия, работают мобильные мобилизационные бригады

В оккупированном Крыму, в частности в Севастополе, российские оккупанты усиливают незаконную мобилизационную деятельность, разворачивая мобильные вербовочные бригады в общественных местах, например, возле торговых центров, чтобы агитировать мужчин подписывать контракты с Министерством обороны России.

Война •   •  6136 просмотра
Оккупанты в Крыму усиливают незаконные мобилизационные мероприятия, работают мобильные мобилизационные бригады

Украина и Ближний Восток: Макрон заявил Си Цзиньпину, что "координация" с Китаем является "решающей"

Президент Франции Макрон заявил президенту Китая Си, что координация по "кризисам" в Украине и на Ближнем Востоке имеет решающее значение, также выступая за сбалансированные китайско-европейские торговые отношения и диалог на фоне международной ситуации.

политика •   •  5964 просмотра
Украина и Ближний Восток: Макрон заявил Си Цзиньпину, что "координация" с Китаем является "решающей"

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Покушение на и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценированным, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

политика •   •  37037 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Депутаты Европарламента зарабатывают миллионы в компаниях параллельно с политической деятельностью - Transparency International

Некоторые члены Европарламента подрабатывают "на стороне", работая по совместительству в частных компаниях, что вызывает беспокойство относительно потенциального конфликта интересов и влияния на формирование политики ЕС.

Новости Мира •   •  5273 просмотра
Депутаты Европарламента зарабатывают миллионы в компаниях параллельно с политической деятельностью - Transparency International

Британская разведка: чеченские подразделения в войне рф против Украины насчитывают около 9 тысяч человек

Британская разведка оценила деятельность чеченских подразделений во время войны рф против Украины.

Война •   •  8684 просмотра
Британская разведка: чеченские подразделения в войне рф против Украины насчитывают около 9 тысяч человек

Призывал украинских детей и молодежь к службе в вооруженных силах врага: сообщено о подозрении директору "кримпатриотцентра"

СБУ сообщила о подозрении директору "кримпатриотцентра" за вербовку украинских детей и молодежи к службе в российских вооруженных силах против Украины.

Война •   •  8082 просмотра
Призывал украинских детей и молодежь к службе в вооруженных силах врага: сообщено о подозрении директору "кримпатриотцентра"

Министр энергетики Галущенко: возможный запуск ЗАЭС россией - это абсурд

На оккупированной Россией Запорожской АЭС не хватает лицензированного персонала для возобновления работы, указывает министр.

Война •   •  8564 просмотра
Министр энергетики Галущенко: возможный запуск ЗАЭС россией - это абсурд

В кремле заявили, что ядерные учения рф являются ответом на заявления Запада о введении войск в Украину

россия планирует провести тактические учения с использованием ядерного оружия в ответ на заявления Запада о возможном вводе войск в Украину.

Война •   •  7892 просмотра
В кремле заявили, что ядерные учения рф являются ответом на заявления Запада о введении войск в Украину