Никто в Европе не в безопасности, пока продолжается война в Украине - министр обороны Польши

Никто в Европе не будет в безопасности, пока продолжается война в Украине. Поэтому европейские страны не должны привыкать и мириться с войной рф, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время выступления на конференции сектора обороны и безопасности в Центральной и Восточной Европе - Defence24 Days. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Никто в Европе не в безопасности, пока в Европе продолжается война. Никто в Европе не в безопасности, пока Россия поднимает на самый высокий уровень свое вооружение и демонстрирует такую агрессию. Никогда нельзя привыкать к войне - заявил Косиняк-Камыш.

Министр обороны Польши подчеркнул, что ключевой задачей ЕС является переход вооруженной промышленности в режим "непосредственной угрозы".

"Мы не можем быть позади тех, кто вооружается с утра до ночи семь дней в неделю. Должны догнать или даже превысить производственные мощности "империи зла". Должны это сделать не только в Польше, но во всей Европе. Вооруженная промышленность должна быть фундаментом следующих лет работы ЕС", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

По словам министра, чтобы был мир в Европе, надо сегодня поддерживать Украину. Косиняк-Камыш заверил, что Польша и в дальнейшем это будет делать милитарно и гуманитарно, одновременно выразил надежду на солидарность в экономическом сотрудничестве.

"Передаем (Украине - ред.) свое оборудование, потому что понимаем, что там идет борьба за безопасность Польши и Европы и сегодня альтернативы помощи для Украины нет. Но также мы ожидаем партнерства в области экономики, в экономических отношениях. Солидарность - это двусторонний принцип", - заявил Косиняк-Камыш.

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