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Ніхто в Європі не є в безпеці, доки триває війна в Україні - міністр оборони Польщі

Ніхто в Європі не є в безпеці, доки триває війна в Україні - міністр оборони Польщі

Київ • УНН

 • 19445 перегляди

Ніхто в Європі не буде в безпеці, поки триває війна в Україні, тому Європа повинна підтримати Україну у військовому та економічному плані для досягнення миру, вважає міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Ніхто в Європі не буде в безпеці, поки триває війна в Україні. Тому європейські країни не повинні звикати і миритися з війною рф, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час виступу на конференції сектору оборони та безпеки в Центральній та Східній Європі – Defence24 Days. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН

Ніхто в Європі не є в безпеці, доки в Європі триває війна. Ніхто в Європі не є в безпеці, доки росія піднімає на найвищий рівень своє озброєння і демонструє таку агресію. Ніколи не можна звикати до війни

- заявив Косіняк-Камиш.

Міністр оборони Польщі наголосив, що ключовим завданням  ЄС є перехід збройної промисловості в режим "безпосередньої загрози".   

"Ми не можемо бути позаду за тими, хто озброюється від ранку до ночі сім днів на тиждень. Мусимо наздогнати або навіть перевищити виробничі потужності "імперії зла". Мусимо це зробити не тільки в Польщі, але в цілій Європі. Збройна промисловість повинна бути фундаментом наступних років роботи ЄС", - наголосив Косіняк-Камиш.

За словами міністра, щоб був мир в Європі, треба сьогодні підтримувати Україну. Косіняк-Камиш запевнив, що Польща і надалі це робитиме мілітарно і гуманітарно, водночас висловив сподівання на солідарність в економічній співпраці.

"Передаємо (Україні – ред.) своє обладнання, бо розуміємо, що там йде боротьба за безпеку Польщі та Європи і сьогодні альтернативи допомозі для України немає. Але також ми очікуємо партнерства в царини економіки, в економічних відносинах. Солідарність – це двосторонній принцип", – заявив Косіняк-Камиш.

Лідер демократів у Конгресі: США, ймовірно, доведеться втрутитися у конфлікт, якщо Україна "впаде"06.05.24, 09:09 • 27931 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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