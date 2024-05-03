Никто не сможет сбить Грузию с ее европейского пути: Зурабишвили поговорила с председателем Евросовета

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила события, развивающиеся в стране на фоне рассмотрения законопроекта об иноагентах, с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает администрация президента, передает УНН.

"Президент Грузии в ходе длительного телефонного разговора с председателем Европейского совета обсудила: события, развивающиеся в стране, европейскую интеграцию Грузии и факторы, которые мешают этому, в частности повторно инициированный парламентским большинством законопроект о прозрачности иностранного влияния", - говорится в сообщении.

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Зурабишвили в разговоре подчеркнула, что "никто не сможет сбить Грузию с ее европейского пути, что не менее важно для Европы".

Президент Грузии обещала наложить вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия парламентом в трех чтениях. Пока что противоречивую инициативу одобрили в двух слушаниях.

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