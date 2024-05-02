Президент Грузии призвала граждан сделать выбор между Европой или рф

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя скандальный закон об "иноагентах", призвала граждан страны сделать "экзистенциальный" выбор между Европой и россией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Детали

Комментируя решение "Грузинской мечты" продолжить продвигать противоречивый закон, а также разгоны участников акций, выступающих против него, президент Грузии подчеркнула, что проблема "гораздо серьезнее, чем этот законопроект".

"Я наложу вето, и он будет отложен. Главный вопрос заключается в том, что произойдет на выборах, которые состоятся в октябре следующего года. Принято множество законопроектов, которые показывают, что правящая партия пытается приблизить Грузию к россии. Это то, чего население Грузии, подавляющее большинство которого - 80%, уже 30 лет говорит, что не желает", - сказала Зурабишвили.

Также сказала, что своим продвижением закона "об иноагентах" "Грузинская мечта" таким образом "объявила партнеров Грузии - Запад и Евросоюз - врагами и агентами, которые пытаются организовать революцию в Грузии".

"Этот закон - символ, но на самом деле есть выбор - решение, экзистенциальный выбор, который Грузия должна сделать на выборах: Европа или Россия", - заявила Зурабишвили.

Контекст

1 мая Парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.

Вечером этого дня тысячи людей собрались возле парламента Грузии, требуя отозвать закон, который в народе прозвали "российским". Спецназ, как пишут местные СМИ, задействовал водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов у служебных входов в здание. Сообщалось также о фактах использования резиновых пуль.

Всего в Грузии во время разгона митинга возле парламента в Тбилиси 1-2 мая было госпитализировано 15 человек, среди пострадавших - сотрудники правоохранительных органов.