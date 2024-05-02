Президентка Грузії закликала громадян зробити вибір між Європою або рф
Київ • УНН
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала громадян зробити "екзистенційний" вибір між Європою та росією на тлі суперечок навколо закону про "іноземних агентів" та придушення протестів проти нього.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, коментуючи скандальний закон про "іноагентів", закликала громадян країни зробити "екзистенціальний" вибір між Європою та росією. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Эхо Кавказа".
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Коментуючи рішення "Грузинської мрії" продовжити просувати суперечливий закон, а також розгони учасників акцій, які виступають проти нього, президентка Грузії наголосила, що проблема "набагато серйозніша, ніж цей законопроєкт".
"Я накладу вето, і він буде відкладений. Головне питання полягає в тому, що станеться на виборах, які відбудуться в жовтні наступного року. Ухвалено безліч законопроєктів, які показують, що правляча партія намагається наблизити Грузію до росії. Це те, чого населення Грузії, переважна більшість якого - 80%, уже 30 років говорить, що не бажає", - сказала Зурабішвілі.
Також сказала, що своїм просуванням закону "про іноагентів" "Грузинська мрія" в такий спосіб "оголосила партнерів Грузії - Захід і Євросоюз - ворогами й агентами, які намагаються організувати революцію в Грузії".
"Цей закон - символ, але насправді є вибір - рішення, екзистенціальний вибір, який Грузія повинна зробити на виборах: Європа або росія", - заявила Зурабішвілі.
Контекст
1 травня Парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні.
Ввечері цього дня тисячі людей зібралися біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як пишуть місцеві ЗМІ, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль.
Загалом у Грузії під час розгону мітингу біля парламенту в Тбілісі 1-2 травня було госпіталізовано 15 людей, серед постраждалих - співробітники правоохоронних органів.