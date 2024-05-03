Ніхто не зможе збити Грузію з її європейського шляху: Зурабішвілі поговорила з головою Євроради
Київ • УНН
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі обговорила з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем суперечливий законопроект про іноземних агентів та шлях євроінтеграції Грузії на тлі триваючих протестів.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі обговорила події, що розвиваються в країні на тлі розгляду законопроекту про іноагентів, з головою Євроради Шарлем Мішелем. Про це повідомляє адміністрація президента, передає УНН.
"Президент Грузії в ході тривалої телефонної розмови з головою Європейської ради обговорила: події, що розвиваються в країні, європейську інтеграцію Грузії та фактори, які заважають цьому, зокрема повторно ініційований парламентською більшістю законопроект про прозорість іноземного впливу", - йдеться у повідомленні.
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Зурабішвілі у розмові наголосила, що "ніхто не зможе збити Грузію з її європейського шляху, що не менш важливо для Європи".
Президент Грузії обіцяла накласти вето на законопроект про іноагентів у разі його ухвалення парламентом у трьох читаннях. Поки що суперечливу ініціативу схвалили у двох слуханнях.
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