Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины
Киев • УНН
Глава МАГАТЕ назвал изменение миссии на оккупированной ЗАЭС без согласия с Украиной "чрезвычайным исключением". Решение было принято из-за невозможности безопасно провести ротацию и необходимости защитить жизнь персонала.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал свое решение изменить миссию на оккупированной Россией Запорожской АЭС без согласия Украины "чрезвычайным исключением". Об этом сообщает Голос Америки, информирует УНН.
Детали
Во время пресс-конференции Гросси заявил, что его коллеги были вынуждены согласиться на российские условия ротации.
То, что произошло, - это чрезвычайная ситуация, вызванная невозможностью безопасно провести ротацию. Это действительно обусловлено необходимостью защитить жизни тех, кто там работает
Он подчеркнул, что проинформировал о ротации официальных лиц в Украине, в частности Президента Владимира Зеленского.
"Я не думаю, что видеть в этом что-то большее – это хорошая идея. Единственное, что побудило нас к ротации таким необычным образом, – это то, что я отвечаю за безопасность своего персонала и за их жизни. ... Любому другому политическому соображению, думаю, здесь не место", - резюмировал Гросси.
Контекст
На днях на временно оккупированную Запорожскую АЭС прибыла новая мониторинговая миссия МАГАТЕ с тремя специалистами. Ротация наблюдателей была отложена почти на месяц из-за сложностей с безопасным проходом команды в условиях боевых действий.
Позже в министерстве энергетики Украины заявили, что ротация экспертов МАГАТЕ на ЗАЭС невозможна без согласования с украинской властью, так как это нарушает суверенитет и территориальную целостность страны.
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