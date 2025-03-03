Україна вимагатиме погодження ротації МАГАТЕ на ЗАЕС
Київ • УНН
Міністр енергетики України надіслав лист до голови МАГАТЕ щодо неприпустимості ротації експертів без погодження з Україною. Галущенко наголосив на необхідності проведення ротацій через підконтрольні Україні території.
Ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій атомній електростанції неможлива без погодження з українською владою, адже це порушує суверенітет і територіальну цілісність країни.
Про це пише Міненерго з посиланням на лист міністра енергетики України Германа Галущенко до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, передає УНН.
У листі зазначено, що росія навмисно створювала штучні бар’єри для проведення належної ротації експертів МАГАТЕ та утримувала міжнародних фахівців на території ЗАЕС більше 80 днів, піддаючи їх безпрецедентному фізіологічному тиску в умовах високих військових загроз.
Україна вчергове підтверджує свою тверду позицію, що будь-яка ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС має відбуватися повністю у відповідності до міжнародного права та виключно маршрутами, погодженими з українською владою, через території, які перебувають під повним контролем України
Він зауважив, що через ротацію, не погоджену з Україною, немає точної інформації про те, хто саме представляє Агентство на ЗАЕС, і він вважає таку ситуацію абсолютно неприпустимою.
Галущенко закликав керівництво Агентства терміново вжити заходів для виправлення ситуації та забезпечити, щоб подальша діяльність МАГАТЕ відповідала міжнародному праву, резолюціям Генеральної Асамблеї ООН та основним принципам мандата Агентства.
Нагадаємо
2 березня на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС прибула нова моніторингова місія МАГАТЕ з трьома фахівцями. За інформацією, ротація спостерігачів відкладалася на майже місяць через труднощі з організацією безпечного проходу команди, що виникли через активні бойові дії в околицях станції.