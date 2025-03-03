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Украина будет требовать согласования ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Киев • УНН

 • 30249 просмотра

Министр энергетики Украины направил письмо председателю МАГАТЭ о недопустимости ротации экспертов без согласования с Украиной. Галущенко отметил необходимость проведения ротаций через подконтрольные Украине территории.

Украина будет требовать согласования ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции невозможна без согласования с украинскими властями, ведь это нарушает суверенитет и территориальную целостность страны.

Об этом пишет Минэнерго с ссылкой на письмо министра энергетики Украины Германа Галущенко к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, передает УНН.

В письме указано, что россия намеренно создавала искусственные барьеры для проведения надлежащей ротации экспертов МАГАТЭ и удерживала международных специалистов на территории ЗАЭС более 80 дней, подвергая их беспрецедентному физиологическому давлению в условиях высоких военных угроз.

Украина в очередной раз подтверждает свою твердую позицию, что любая ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС должна происходить полностью в соответствии с международным правом и исключительно по маршрутам, согласованным с украинскими властями, через территории, которые находятся под полным контролем Украины

- говорится в письме.

Он отметил, что из-за ротации, не согласованной с Украиной, нет точной информации о том, кто именно представляет Агентство на ЗАЭС, и он считает такую ситуацию абсолютно недопустимой.

Галущенко призвал руководство Агентства срочно принять меры для исправления ситуации и обеспечить, чтобы дальнейшая деятельность МАГАТЭ соответствовала международному праву, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН и основным принципам мандата Агентства.

Напомним,

2 марта на временно оккупированную Запорожскую АЭС прибыла новая мониторинговая миссия МАГАТЭ с тремя специалистами. По информации, ротация наблюдателей откладывалась почти на месяц из-за трудностей с организацией безопасного прохода команды, возникших из-за активных боевых действий в окрестностях станции.  

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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