Украина будет требовать согласования ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
Киев • УНН
Министр энергетики Украины направил письмо председателю МАГАТЭ о недопустимости ротации экспертов без согласования с Украиной. Галущенко отметил необходимость проведения ротаций через подконтрольные Украине территории.
Ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции невозможна без согласования с украинскими властями, ведь это нарушает суверенитет и территориальную целостность страны.
Об этом пишет Минэнерго с ссылкой на письмо министра энергетики Украины Германа Галущенко к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, передает УНН.
В письме указано, что россия намеренно создавала искусственные барьеры для проведения надлежащей ротации экспертов МАГАТЭ и удерживала международных специалистов на территории ЗАЭС более 80 дней, подвергая их беспрецедентному физиологическому давлению в условиях высоких военных угроз.
Украина в очередной раз подтверждает свою твердую позицию, что любая ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС должна происходить полностью в соответствии с международным правом и исключительно по маршрутам, согласованным с украинскими властями, через территории, которые находятся под полным контролем Украины
Он отметил, что из-за ротации, не согласованной с Украиной, нет точной информации о том, кто именно представляет Агентство на ЗАЭС, и он считает такую ситуацию абсолютно недопустимой.
Галущенко призвал руководство Агентства срочно принять меры для исправления ситуации и обеспечить, чтобы дальнейшая деятельность МАГАТЭ соответствовала международному праву, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН и основным принципам мандата Агентства.
Напомним,
2 марта на временно оккупированную Запорожскую АЭС прибыла новая мониторинговая миссия МАГАТЭ с тремя специалистами. По информации, ротация наблюдателей откладывалась почти на месяц из-за трудностей с организацией безопасного прохода команды, возникших из-за активных боевых действий в окрестностях станции.