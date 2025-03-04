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Жодної політики: Гроссі пояснив ротацію місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС без згоди України

Київ • УНН

 • 79425 перегляди

Глава МАГАТЕ назвав зміну місії на окупованій ЗАЕС без погодження з Україною "надзвичайним винятком". Рішення було прийнято через неможливість безпечно провести ротацію та необхідність захистити життя персоналу.

Жодної політики: Гроссі пояснив ротацію місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС без згоди України

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі назвав своє рішення змінити місію на окупованій росією Запорізькій АЕС без згоди України як "надзвичайний виняток". Про це повідомляє Голос Америки, інформує УНН.

Деталі

Під час пресконференції Гросі заявив, що його колеги були змушені погодитись на російські умови ротації.

Те, що сталося, - це надзвичайна обставина, зумовлена неможливістю безпечно провести ротацію. Це справді зумовлено необхідністю захистити життя тих, хто там працює

- сказав керівник МАГАТЕ.

Він підкреслив, що поінформував про ротацію офіційних осіб в Україні, зокрема Президента Володимира Зеленського.

"Я не думаю, що вбачати в цьому щось більше – це хороша ідея. Єдине, що спонукало нас до ротації в такий незвичайний спосіб, – це те, що я відповідаю за безпеку свого персоналу і за їхні життя. ... Будь-якому іншому політичному міркуванню, думаю, тут не місце", - резюмував Гроссі.

Контекст

Днями на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС прибула нова моніторингова місія МАГАТЕ з трьома фахівцями. Ротація спостерігачів була відкладена майже на місяць через складнощі з безпечним проходом команди в умовах бойових дій.

Згодом у міністерстві енергетики України заявили, що ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС неможлива без погодження з українською владою, адже це порушує суверенітет і територіальну цілісність країни.

Міненерго про ситуацію на ЗАЕС: відбувається деградація устаткування04.02.25, 15:14 • 22623 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Запорізька атомна електростанція
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