Жодної політики: Гроссі пояснив ротацію місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС без згоди України

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі назвав своє рішення змінити місію на окупованій росією Запорізькій АЕС без згоди України як "надзвичайний виняток". Про це повідомляє Голос Америки, інформує УНН.

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Під час пресконференції Гросі заявив, що його колеги були змушені погодитись на російські умови ротації.

Те, що сталося, - це надзвичайна обставина, зумовлена неможливістю безпечно провести ротацію. Це справді зумовлено необхідністю захистити життя тих, хто там працює - сказав керівник МАГАТЕ.

Він підкреслив, що поінформував про ротацію офіційних осіб в Україні, зокрема Президента Володимира Зеленського.

"Я не думаю, що вбачати в цьому щось більше – це хороша ідея. Єдине, що спонукало нас до ротації в такий незвичайний спосіб, – це те, що я відповідаю за безпеку свого персоналу і за їхні життя. ... Будь-якому іншому політичному міркуванню, думаю, тут не місце", - резюмував Гроссі.

Контекст

Днями на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС прибула нова моніторингова місія МАГАТЕ з трьома фахівцями. Ротація спостерігачів була відкладена майже на місяць через складнощі з безпечним проходом команди в умовах бойових дій.

Згодом у міністерстві енергетики України заявили, що ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС неможлива без погодження з українською владою, адже це порушує суверенітет і територіальну цілісність країни.

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