Нидерланды инвестируют 400 миллионов евро в морскую безопасность Украины

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил в Одессе о выделении 400 миллионов евро на усиление морской безопасности Украины в Черном море. Об этом чиновник написал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Во время визита в Одессу Брекельманс заявил, что Нидерланды планируют инвестировать 400 млн евро в развитие морской безопасности Украины.

Сумма предусматривает поставку кораблей и морских дронов, которые должны усилить оборону против возможных морских и десантных атак, а также обеспечить безопасный проход судов через Черное море.

Приятно снова быть в Одессе, чтобы поддержать ВМС Украины. Мы обсуждаем реализацию нашего пакета по морской безопасности, что является решающим для Украины