Нідерланди інвестують 400 мільйонів євро у морську безпеку України

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив в Одесі про виділення 400 мільйонів євро на посилення морської безпеки України в Чорному морі. Про це чиновник написав на своїй сторінці в соцмережі Х, пише УНН.

Під час візиту до Одеси Брекельманс заявив, що Нідерланди планують інвестувати 400 млн євро у розвиток морської безпеки України.

Сума передбачає постачання кораблів та морських дронів, які мають посилити оборону проти можливих морських і десантних атак, а також забезпечити безпечний прохід суден через Чорне море.

Приємно знову бути в Одесі, щоб підтримати ВМС України. Ми обговорюємо реалізацію нашого пакету щодо морської безпеки, що є вирішальним для України