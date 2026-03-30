Ни один украинский дрон никогда не поражал Иран: в МИД ответили на заявления Тегерана о "международной ответственности" Киева
Киев • УНН
Представитель МИД отверг заявление постпреда Ирана о "международной ответственности" Украины за войну на Ближнем Востоке и напомнил о 60 тыс. дронов, переданных рф.
С 2022 года Украина подверглась ударам почти 60 тысяч дронов, которые Иран дал россии. В то же время ни один украинский дрон никогда не поражал Иран. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий и назвал постпреда Ирана в ООН лжецом, передает УНН.
Как понять, лжет ли представитель иранского режима? Если губы двигаются, значит, лжет. С 2022 года Украина подверглась ударам почти 60 тысяч дронов, которые Иран дал россии. В то же время ни один украинский дрон никогда не поражал Иран. Этого лжеца уже давно не должно было быть, как и его режима
Напомним
Постпред Ирана в письме к Генсеку ООН отметил, что "Украина несет международную ответственность в соответствии с международным правом за содействие или помощь в совершении международно-противоправного акта".
