С 2022 года Украина подверглась ударам почти 60 тысяч дронов, которые Иран дал россии. В то же время ни один украинский дрон никогда не поражал Иран. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий и назвал постпреда Ирана в ООН лжецом, передает УНН.

Как понять, лжет ли представитель иранского режима? Если губы двигаются, значит, лжет. С 2022 года Украина подверглась ударам почти 60 тысяч дронов, которые Иран дал россии. В то же время ни один украинский дрон никогда не поражал Иран. Этого лжеца уже давно не должно было быть, как и его режима - написал Тихий в Х в ответ на заявление Ирана об активном участии Украины в войне на Ближнем Востоке.

Постпред Ирана в письме к Генсеку ООН отметил, что "Украина несет международную ответственность в соответствии с международным правом за содействие или помощь в совершении международно-противоправного акта".

