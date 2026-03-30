Жоден український дрон ніколи не вражав Іран: у МЗС відповіли на заяви Тегерану про "міжнародну відповідальність" Києва
Київ • УНН
Речник МЗС відкинув заяву постпреда Ірану про "міжнародну відповідальність" України за війну на Близькому сході і нагадав про 60 тис. дронів, переданих рф.
З 2022 року Україна зазнала ударів майже 60 тисяч дронів, які Іран дав росії. Водночас жоден український дрон ніколи не вражав Іран. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий і назвав постпреда Ірану в ООН брехуном, передає УНН.
Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо губи рухаються, значить, бреше. З 2022 року Україна зазнала ударів майже 60 тисяч дронів, які Іран дав Росії. Водночас жоден український дрон ніколи не вражав Іран. Цього брехуна вже давно не мало би бути, як і його режиму
Нагадаємо
Постпред Ірану у листі до Генсека ООН зазначив, що "Україна несе міжнародну відповідальність відповідно до міжнародного права за сприяння чи допомогу у вчиненні міжнародно-протиправного акту".
