Жоден український дрон ніколи не вражав Іран: у МЗС відповіли на заяви Тегерану про "міжнародну відповідальність" Києва

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Речник МЗС відкинув заяву постпреда Ірану про "міжнародну відповідальність" України за війну на Близькому сході і нагадав про 60 тис. дронів, переданих рф.

З 2022 року Україна зазнала ударів майже 60 тисяч дронів, які Іран дав росії. Водночас жоден український дрон ніколи не вражав Іран. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий і назвав постпреда Ірану в ООН брехуном, передає УНН.

Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо губи рухаються, значить, бреше. З 2022 року Україна зазнала ударів майже 60 тисяч дронів, які Іран дав Росії. Водночас жоден український дрон ніколи не вражав Іран. Цього брехуна вже давно не мало би бути, як і його режиму 

- написав Тихий в Х у відповідь на заяву Ірану про активну участь України у війні на Близькому сході.

Нагадаємо

Постпред Ірану у листі до Генсека ООН зазначив, що "Україна несе міжнародну відповідальність відповідно до міжнародного права за сприяння чи допомогу у вчиненні міжнародно-протиправного акту".

Антоніна Туманова

