Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет

Netflix запустил новое приложение под названием "Playground" для детей до восьми лет. Оно будет предлагать игры, созданные вокруг популярных детских персонажей, таких как Свинка Пеппа и герои "Улицы Сезам". Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Аналитики говорят, что игровые усилия стримингового гиганта еще не стали основным двигателем роста. Одной из главных проблем, по их мнению, является относительно ограниченный портфель культовой интеллектуальной собственности Netflix по сравнению с конкурентами, такими как Warner Bros. Discovery, которой принадлежат франшизы, включая DC Comics.

Стриминговый гигант заявил, что новые функции призваны стать "кураторским пространством, где родители знают, что дети развлекаются, заинтересованы и развиваются". Этот шаг также направлен на привлечение семейной аудитории: детский контент в стриминговых сервисах традиционно считается важным инструментом удержания пользователей, поскольку родители реже отказываются от подписки, когда ею регулярно пользуются дети - говорится в статье.

Указывается, что, помимо родительского контроля, платформа гарантирует отсутствие рекламы, покупок в приложении или дополнительных сборов. "Netflix Playground" в настоящее время доступен для загрузки в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Филиппинах и Новой Зеландии. Компания запустит его по всему миру в конце этого месяца.

В конце февраля Медиагигант Warner Bros. Discovery официально объединился с Paramount Skydance после того, как Netflix отказался перебивать финальную цену. Это слияние открывает Paramount доступ к культовым франшизам Warner Bros.

Netflix стал эксклюзивной платформой для мировых кинорелизов Sony Pictures