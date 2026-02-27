Warner Bros. Discovery підписала угоду про злиття з Paramount Skydance

$43.210.03
51.020.06
ukenru
19:28 • 3806 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 12951 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 20096 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 30103 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 32481 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 37276 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 51554 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 45461 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39116 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33325 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
85%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 24073 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 19380 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 17550 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 12859 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 11775 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo20:06 • 2584 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 11778 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 12866 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 17556 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 19389 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Михайло Федоров
Руслан Кравченко
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Костянтинівка
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto18:52 • 3454 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові17:35 • 5304 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 6164 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 25900 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 23239 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Серіали
Starlink

Warner Bros. Discovery підписала угоду про злиття з Paramount Skydance

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Медіагігант Warner Bros. Discovery офіційно об'єднався з Paramount Skydance після того, як Netflix відмовився перебивати фінальну ціну. Це злиття відкриває Paramount доступ до культових франшиз Warner Bros.

Warner Bros. Discovery підписала угоду про злиття з Paramount Skydance

Медіагігант Warner Bros. Discovery офіційно підписав угоду про злиття з Paramount Skydance, що стало однією з наймасштабніших подій в історії Голлівуду. Рішення було ухвалене після тривалої боротьби за активи, у якій також брав участь стрімінговий сервіс Netflix, проте останній відмовився перебивати фінальну ціну конкурентів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Підписання угоди відбулося у п'ятницю вранці після того, як Netflix не став пропонувати суму, еквівалентну 31 долару за акцію, зупинившись на позначці 27,75 долара.

Netflix мав законне право подвоїти пропозицію PSKY. Як ви всі знаєте, вони зрештою вирішили цього не робити. Це призвело до підписання угоди з PSKY сьогодні вранці. Отже, на цьому все й закінчилося

- заявив головний директор зі стратегії Warner Bros. Брюс Кемпбелл.

Netflix виходить із переговорів щодо купівлі Warner Bros. Discovery та поступається Paramount27.02.26, 04:23 • 5232 перегляди

Ринок відреагував на цю новину стрімким зростанням акцій Paramount на 24% та Netflix на 13%, оскільки інвестори схвалили завершення виснажливих перегонів.

Антимонопольні ризики та стратегічні переваги злиття

Попри очікування, що антимонопольний комітет ЄС легко схвалить угоду, злиття вже привернуло увагу генерального прокурора Каліфорнії Роба Бонти, який заявив про початок розслідування.

Проєкт злиття включає близько 29 мільярдів доларів боргу, проте відкриває Paramount доступ до культових франшиз Warner Bros., таких як "Матриця" та "Фантастичні звірі". Нова структура отримає значну частку ринку, що дозволить їй ефективніше конкурувати з глобальними лідерами стрімінгу та оптимізувати витрати на створення нового контенту.

Paramount усунула антимонопольні перешкоди у США для поглинання Warner Bros. Discovery21.02.26, 05:56 • 4906 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Фільм
Серіали
Reuters
Netflix