Warner Bros. Discovery підписала угоду про злиття з Paramount Skydance

Медіагігант Warner Bros. Discovery офіційно підписав угоду про злиття з Paramount Skydance, що стало однією з наймасштабніших подій в історії Голлівуду. Рішення було ухвалене після тривалої боротьби за активи, у якій також брав участь стрімінговий сервіс Netflix, проте останній відмовився перебивати фінальну ціну конкурентів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Підписання угоди відбулося у п'ятницю вранці після того, як Netflix не став пропонувати суму, еквівалентну 31 долару за акцію, зупинившись на позначці 27,75 долара.

Netflix мав законне право подвоїти пропозицію PSKY. Як ви всі знаєте, вони зрештою вирішили цього не робити. Це призвело до підписання угоди з PSKY сьогодні вранці. Отже, на цьому все й закінчилося - заявив головний директор зі стратегії Warner Bros. Брюс Кемпбелл.

Ринок відреагував на цю новину стрімким зростанням акцій Paramount на 24% та Netflix на 13%, оскільки інвестори схвалили завершення виснажливих перегонів.

Антимонопольні ризики та стратегічні переваги злиття

Попри очікування, що антимонопольний комітет ЄС легко схвалить угоду, злиття вже привернуло увагу генерального прокурора Каліфорнії Роба Бонти, який заявив про початок розслідування.

Проєкт злиття включає близько 29 мільярдів доларів боргу, проте відкриває Paramount доступ до культових франшиз Warner Bros., таких як "Матриця" та "Фантастичні звірі". Нова структура отримає значну частку ринку, що дозволить їй ефективніше конкурувати з глобальними лідерами стрімінгу та оптимізувати витрати на створення нового контенту.

