публикации
Warner Bros. Discovery подписала соглашение о слиянии с Paramount Skydance

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Медиагигант Warner Bros. Discovery официально объединился с Paramount Skydance после того, как Netflix отказался перебивать финальную цену. Это слияние открывает Paramount доступ к культовым франшизам Warner Bros.

Warner Bros. Discovery подписала соглашение о слиянии с Paramount Skydance

Медиагигант Warner Bros. Discovery официально подписал соглашение о слиянии с Paramount Skydance, что стало одним из самых масштабных событий в истории Голливуда. Решение было принято после длительной борьбы за активы, в которой также участвовал стриминговый сервис Netflix, однако последний отказался перебивать финальную цену конкурентов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Подписание соглашения состоялось в пятницу утром после того, как Netflix не стал предлагать сумму, эквивалентную 31 доллару за акцию, остановившись на отметке 27,75 доллара.

Netflix имел законное право удвоить предложение PSKY. Как вы все знаете, они в конечном итоге решили этого не делать. Это привело к подписанию соглашения с PSKY сегодня утром. Итак, на этом все и закончилось

- заявил главный директор по стратегии Warner Bros. Брюс Кэмпбелл.

Netflix выходит из переговоров о покупке Warner Bros. Discovery и уступает Paramount27.02.26, 04:23 • 5228 просмотров

Рынок отреагировал на эту новость стремительным ростом акций Paramount на 24% и Netflix на 13%, поскольку инвесторы одобрили завершение изнурительной гонки.

Антимонопольные риски и стратегические преимущества слияния

Несмотря на ожидания, что антимонопольный комитет ЕС легко одобрит сделку, слияние уже привлекло внимание генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты, который заявил о начале расследования.

Проект слияния включает около 29 миллиардов долларов долга, однако открывает Paramount доступ к культовым франшизам Warner Bros., таким как "Матрица" и "Фантастические твари". Новая структура получит значительную долю рынка, что позволит ей эффективнее конкурировать с глобальными лидерами стриминга и оптимизировать расходы на создание нового контента.

Paramount устранила антимонопольные препятствия в США для поглощения Warner Bros. Discovery21.02.26, 05:56 • 4906 просмотров

Степан Гафтко

