Netflix випустив ігровий додаток Playground для дітей до восьми років

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Новий сервіс пропонує ігри без реклами та додаткових зборів з героями "Свинки Пеппи" та "Вулиці Сезам". Додаток створено для утримання сімейної аудиторії через дитячий контент.

Netflix запустив новий додаток під назвою "Playground" для дітей до восьми років. Він пропонуватиме ігри, створені навколо популярних дитячих персонажів, таких як Свинка Пеппа та герої "Вулиці Сезам". Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Аналітики кажуть, що ігрові зусилля стрімінгового гіганта ще не стали основним рушієм зростання. Однією з головних проблем, на їхню думку, є відносно обмежений портфель культової інтелектуальної власності Netflix порівняно з конкурентами, такими як Warner Bros. Discovery, якій належать франшизи, включаючи DC Comics.

Стрімінговий гігант заявив, що нові функції мають на меті стати "кураторським простором, де батьки знають, що діти розважаються, зацікавлені та розвиваються". Цей крок також спрямований на залучення сімейної аудиторії: дитячий контент у стримінгових сервісах традиційно вважають важливим інструментом утримання користувачів, оскільки батьки рідше відмовляються від підписки, коли нею регулярно користуються діти

- йдеться у статті.

Вказується, що, крім батьківського контролю, платформа гарантує відсутність реклами, покупок у додатку чи додаткових зборів. "Netflix Playground" нині доступний для завантаження в США, Канаді, Великій Британії, Австралії, Філіппінах та Новій Зеландії. Компанія запустить його по всьому світу наприкінці цього місяця.

Наприкінці лютого Медіагігант Warner Bros. Discovery офіційно об'єднався з Paramount Skydance після того, як Netflix відмовився перебивати фінальну ціну. Це злиття відкриває Paramount доступ до культових франшиз Warner Bros.

Netflix став ексклюзивною платформою для світових кінорелізів Sony Pictures16.01.26, 03:30 • 4551 перегляд

Netflix