Нетаньяху предложил политическому оппоненту разделить власть в Израиле — чем завершились переговоры
Киев • УНН
Нетаньяху предложил Айзенкоту правительство единства с поочерёдным пребыванием на посту премьер-министра. Переговоры завершились без договорённостей из-за политических разногласий.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидеру центристской партии «Яшар» Гади Айзенкоту сформировать правительство национального единства с поочередным пребыванием на посту главы правительства. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
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Нетаньяху, возглавляющий правую партию «Ликуд», провел переговоры с Айзенкотом о возможном создании коалиционного правительства. Встреча прошла в деловой атмосфере, однако сторонам не удалось преодолеть существенные политические разногласия.
Айзенкот не продемонстрировал готовности формировать совместное правительство с Нетаньяху. Стороны также не договорились о проведении следующего раунда переговоров.
Что мешает сформировать правительство в Израиле
На фоне политического тупика Айзенкот имеет альтернативный вариант формирования парламентского большинства — привлечение к коалиции арабских партий.
Однако такой сценарий также имеет препятствия, поскольку многие представители партии «Яшар» не готовы к политическому союзу с арабскими политическими силами.
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