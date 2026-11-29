Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запропонував лідеру центристської партії "Яшар" Гаді Айзенкоту сформувати уряд національної єдності з почерговим перебуванням на посаді глави уряду. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

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Нетаньягу, який очолює праву партію "Лікуд", провів переговори з Айзенкотом щодо можливого створення коаліційного уряду. Зустріч відбулася в діловій атмосфері, однак сторонам не вдалося подолати суттєві політичні розбіжності.

Айзенкот не виявив готовності формувати спільний уряд із Нетаньягу. Сторони також не домовилися про проведення наступного раунду переговорів.

Що заважає сформувати уряд в Ізраїлі

На тлі політичного глухого кута Айзенкот має альтернативний варіант формування парламентської більшості – залучення до коаліції арабських партій.

Однак такий сценарій також має перешкоди, оскільки багато представників партії "Яшар" не готові до політичного союзу з арабськими політичними силами.

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