Нет сигналов, что помощь со стороны США закончится - Зеленский
Киев • УНН
Президент заявил об отсутствии сигналов о прекращении помощи от США и ЕС. Украинская армия на 40% обеспечивается внутренним производством, остальное - помощь от США и Европы.
У Украины на сегодня нет сигналов, что со стороны США закончится военная помощь. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Associated Press, передает УНН.
У нас сегодня нет сигналов, что помощь закончится со стороны США. Это важно и мы благодарим. У нас нет ни одного сигнала, что помощь придет со стороны стран Европейского Союза ... Вся эта помощь подтверждена нашими двусторонними контрактами подписанными нами о гарантиях безопасности
Зеленский отметил, что на сегодня украинская армия состоит около на 40% из внутреннего производства.
На сегодня состав в процентах помощи, или то, что имеет наша армия, она состоит из внутреннего производства на 2025 год - где-то 40%, 30 с чем-то процентов - это Европа и 30 с чем-то процентов - США. Поэтому, если один из этих элементов не будет работать, то не сложно посчитать на какой процент мы потеряем силу. Поэтому внутреннее наше производство развивается и сегодня оно является помощником очень сильным для нашей армии
Дополнение
Зеленский сообщал, что не вся прошлогодняя выделенная военная помощь от США поступила Украине, еще в пути.
Зеленский также на днях комментируя 90-дневную паузу в предоставлении международной поддержки от США, заявил, что ввоенная помощь Украине не остановлена.